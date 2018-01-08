GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16. Dönem Konya Milletvekili Mehmet Yücel Akıncı'nın cenaze törenine katılacak.

(TBMM/12.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, askeri okullara öğrenci alımında bu yıl uygulanacak sınav sistemine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara temsilcileri ile sohbet toplantısında bir araya gelecek.

(Ankara/10.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza DAĞ, 18. Dönem Siyaset Akademisi Eğitim Programı hakkında AK Parti Genel Merkezi'nde lansman toplantısı gerçekleştirecek.

(Ankara/11:00)





EKONOMİ

- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) erken genel seçimlerin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Ulus'taki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyer, 30 kişinin yargılandığı davanın Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Kırklareli'nde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen dahil 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kırklareli/09.30)

- Siirt'te FETÖ'nün darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı dava görülecek.

(Siirt/09.30)

- Mersin'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 2'si firari 21'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Mersin/09.00)







SPOR

1- Futbolda Süper Lig kulüplerinin ikinci yarı hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip ediliyor.





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