GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Nazarbayev baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak. Türkiye ile Kazakistan arasında yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Nazarbayev ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana EXPO 2017 Fuar Alanı ile Kazak ve Türk pavilionunu ziyaret edecek.

(Astana)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ve etkinliklerine katılacak.

(Ankara/10.00/11.00/19.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi 392 Dairelik Kentsel Dönüşüm Konutları ve Sosyal Tesisleri ile Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Katlı Kavşağı'nın temel atma törenlerine katılacak, Kocasinan Belediyesi akademi yaz kursları sertifika törenine iştirak edecek, Bünyan Belediyesi Hasan Çakır Çocuk Oyun Parkı ve Spor Kompleksi'nin açılışını yapacak.

(Kayseri/13.30-19.00)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı programına, Alsancak-Göztepe-Karşıyaka stadyumlarının temel atma törenine katılacak, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Ticaret Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, AK Parti İl Başkanlığı ile Şehit Polis Fethi Sekin ve Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt'un ailelerini ziyaret edecek.

(İzmir/09.00-18.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlığını ziyaret edecek, çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katılacak, Etnografya Müzesini gezecek ve partisinin il teşkilatını ziyaret edecek.

(Isparta/11.30/12.15/12.45/15.30/16.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Aksu, Serik ilçe kongrelerine katılacak, il başkanlığını ziyaret edecek.

(Antalya/14.30/15.30/16.30)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacak.

(Astana/10.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Hekimhan ve Yazıhan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Malatya/11.00-14.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





KÜLTÜR SANAT

1- Kadıköy Plak Günleri Moda’daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde başlayacak.

(İstanbul/13.00)

2- Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri kapsamında Ahmet Ümit söyleşiye katılacak.

(İstanbul/16.00)





SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turun heyecanı 4 maçla başlayacak.

- Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maçlarda Slovenya-Ukrayna, Almanya-Fransa, Finlandiya-İtalya, Litvanya-Yunanistan karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/12.30/15.15/18.45/21.30)

2- Süper Lig'de 4. hafta, Kardemir Karabükspor-Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor-Kayserispor, Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakalarıyla başlayacak.

(Karabük/Sivas/17.00/Konya/İstanbul/20.00)

3- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Norveç'te düzenlenen EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme turu 1. Grup'taki ilk maçında Hırvatistan ekibi Podravka Vegeta ile karşılaşacak.

(Kristiansand /20.30)

4- TFF 1. Lig'de 4. haftaya, MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok, Denizlispor-Elazığspor, Altınordu-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Denizli/17.00/İzmir/20.00)

5- TFF 2. Lig'de 2. hafta 3, TFF 3. Lig'de ise 2. hafta 6 maçla başlayacak.

6- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup müsabakaları sürüyor.





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