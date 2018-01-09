GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İtilaf Devletlerinin Gelibolu'dan Tahliyelerinin 102. Yılı Töreni"ne ve Akbaş Şehitliği açılışına katılacak, "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" adlı yapımı izleyecek.

(Çanakkale/11.00/14.00/20.00)



2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'ye getirilerek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Çad Milletvekili Issaka Issa Youssouf'u Sıhhıye yerleşkesinde kabul edecek.

(Ankara/14.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon raporu görüşülecek.

(TBMM/15.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının geçen yılın aralık ayındaki reel getiri oranları ile kasım ayı perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine, 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) erken genel seçimlerin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan eski yüksek yargı mensuplarının yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişiminde Ulus'taki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyer, 30 kişinin yargılandığı davanın Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Kocaeli'de, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 11'i firari 87 sanığın yargılandığı dava, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda sürecek.



(Kocaeli/09.00)



- Darbe girişimine ilişkin eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında bulunduğu 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Denizli/10.00)

- Mersin'de, darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 2'si firari 21'i tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Mersin/09.00)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin 54. Antalya Buluşması'na katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 10. haftasında Pınar Karşıyaka-Ewe Baskets ve Stelmet-Beşiktaş Sompo Japan maçları yapılacak.

(İzmir/20.00/Zielona Gora/20.30)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Demir İnşaat Büyükçekmece, Macaristan'ın Alba Fehervar takımına konuk olacak.

(Szekesfehervar/20.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/19.00)







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