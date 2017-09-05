Gündoğmuş'ta tecavüz iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş ilçesinde esnaflık yapan Ahmet A. (43) iddiaya göre iş yerinin karşısındaki kıraathanenin sahibi İ.D'nin 15 yaşındaki kızı H.D'ye iş yerinin arkasındaki bölümde tecavüz etti. Ahmet A'nın çocuğu, olayı kimseye anlatmaması için tehdit ederek bıraktığı öne sürüldü.

H.D'nin olayı bir yakınına anlatması üzerine aile, polise başvurdu. Ahmet A. polis ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliye önünde toplanan H.D'nin yakınları ve vatandaşlar, adliyeden çıkarılması sırasında sanığı linç etmek isterken, çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazı sıkarak müdahale etti.

H.D'nin babası, adliye önünde sinir krizi geçirdi.







