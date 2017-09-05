Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape dünya bankası HDP Heyeti A Erkek Voleybol Milli Takımı
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Gündoğmuş'ta tecavüz iddiası

- Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği öne sürülen sanık, adliye çıkışında linç edilmek istendi - Çevik kuvvet ekipleri, biber gazı sıkarak gruba müdahale etti

Gündoğmuş'ta tecavüz iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş ilçesinde esnaflık yapan Ahmet A. (43) iddiaya göre iş yerinin karşısındaki kıraathanenin sahibi İ.D'nin 15 yaşındaki kızı H.D'ye iş yerinin arkasındaki bölümde tecavüz etti. Ahmet A'nın çocuğu, olayı kimseye anlatmaması için tehdit ederek bıraktığı öne sürüldü.

H.D'nin olayı bir yakınına anlatması üzerine aile, polise başvurdu. Ahmet A. polis ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliye önünde toplanan H.D'nin yakınları ve vatandaşlar, adliyeden çıkarılması sırasında sanığı linç etmek isterken, çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazı sıkarak müdahale etti.

H.D'nin babası, adliye önünde sinir krizi geçirdi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaGündoğmuşTecavüz İddiası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5