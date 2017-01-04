Gündüz tabelacı akşam müzisyen

HATAY (AA) - CEM GENCO - Antakya ilçesinde 18 yıldır tabelacılık yapan Yalçın Kapıcı, gündüz reklam tabelaları hazırlarken akşamları da düğünlerde piyanistlik yapıyor.

Uzun yıllar reklam sektöründe hizmet veren Kapıcı (33), mesai saatleri dışında ise müzikle ilgileniyor.

Gündüz tabela yapım işlerini tamamlayan Kapıcı, haftanın belirli günlerinde gittiği düğünlerde de piyanist olarak davetlileri eğlendiriyor.

Reklamcılığın esas mesleği olduğunu anlatan iki çocuk babası Yalçın Kapıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işten arta kalan zamanlarda düğünlerde piyanistlik yapmanın, hem geçimine hem de hayallerine hitap ettiğini söyledi.

18 yıldır esnaflık yaptığını aktaran Kapıcı, "Gündüz sabah 08.00'den, akşam 19.00'a kadar reklam sektöründe hizmet veriyorum. Akşam 20.00'den gece yarısına kadar da düğünlerde hem şarkı söylüyorum hem de piyanistlik yapıyorum. Gün içinde kaynak, tasarım, tabela boyama, baskı ve lazer kesimleri yapıyorum. Reklamcılık tamamen benim geçimimi sağlamak amacıyla çalıştığım bir mesleğim ancak düğünlerde bulunmam tamamen hayallerimi ve tutkumu gerçekleştirmek içindir." dedi.

Günün stresini müzikle attığını belirten Kapıcı, "Düğün ve özel günlerde müzikle uğraşmak, benim için tamamen hobi ve keyif sebebidir. Çalışmayı seviyorum ve bunun için gece gündüz bu uğurda gayret gösteriyorum." diye konuştu.

İş çıkışında eve giderek düğün için hazırlandığını aktaran Kapıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Gün boyunca yorgunluğumu müzikle atacak olmanın verdiği rahatlıkla yaşıyorum. Ailem bana bu yönde çok destek veriyor ancak çevremdeki insanlardan bazen, 'Dinlenmiyor musun?' diye tepkiler alıyorum. Düğün günleri toplam çalışma süremin nasıl geçtiğinin farkında olmuyorum. Çünkü severek yaptığım için bana sadece mutluluk veriyor. Zaman zaman ilginç olaylar da yaşanıyor. Düğününü şenlendirdiğimiz bazı kişilerin bazen tabela işlerini de yapmak iki taraf için de tebessüm nedeni oluyor. 'Tek mesleği yap' diyenler oluyor, ben bu yoldan dönmeyi düşünmüyorum. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe tabela ve müzikle ilgilenmeye devam edeceğim."

Kapıcı, insanların hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini, bunun için zamanın bahane edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.