Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel

GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, kış aylarında bitki örtüsünü kaplayan karın gündüz görüntüsü ve yapılan aydınlatma çalışmaları sonrası ortaya çıkan gece güzelliğiyle ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Ziyaretçiler, soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde gezinmenin keyfini de yaşıyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2004 yılında "A tipi mesire yeri" statüsüne alınan Limni Gölü, kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı alanda oluşan krater özelliğine sahip gölün bulunduğu tabiat parkını bu yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ziyaretçiler için bir restoran ve konaklama amaçlı 22 orman köşkünün de bulunduğu tabiat parkı, yol güzergahındaki yoğun kar yağışlarının ardından oluşan muhtemel çığ tehlikesinin engellenmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından 12 ay boyunca ziyarete açılacak.

Altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü parkı, 2018 yılında 150 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Zigana Dağı'nın eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nın kar yağışı sonrası gece ışıklandırılmış hali de AA kameramanı tarafından havadan görüntülendi.

Yapılan aydınlatma çalışmalarıyla gece güzelliğinin de görülebildiği tabiat parkında, seyrine doyumsuz manzaralar görüntülere yansıdı.

- 3 yılda 5 milyon liralık yatırım



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, geçen yıllarda 20 bin kişinin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı'na bu yıl yerli ve yabancı 100 bini aşkın turist geldiğini söyledi.

Ziyaretçi sayısının artmasında Gümüşhane Valisi Okay Memiş'in gayretleriyle yol sorununun çözülmesinin önemli derecede etkili olduğuna dikkati çeken Aydın, tabiat parkına 3 yılda 5 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

İlbeyi Aydın, Limni Gölü Tabiat Parkı'na gösterilen ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Burası havasıyla, tabiatıyla, florasıyla, faunasıyla çok farklı bir yer. Limni Gölü'nün gündüz görüntüsü ayrı, gece görüntüsü ayrı bir güzellik. Limni Gölü Tabiat Parkı'nı bu yıl 100 bin turist ziyaret etti. Gelecek yıl bu sayının 150 bin olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımız bu doğrultuda devam ediyor." diye konuştu.

Tabiat parkında 10 orman köşkü bulunduğunu ve bu sayının kapasite artırılarak 22'ye çıkarıldığı bilgisini veren Aydın, alanda konaklayan ziyaretçilerin ve gezginlerin hem gündüz hem de gece güzelliklerini görebilmeleri için çevrenin ve gölün aydınlatmasının yapıldığını ifade etti.

- Yıl boyunca hizmet verecek

İlbeyi Aydın, Limni Gölü Tabiat Parkı'nda ziyaretçiler için yaban hayatı gözlem kulesi de inşa ettiklerine dikkati çekerek, ziyaretçilerin bu alanlarda yaban hayatını gözlemleme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Tabiat parkının 12 ay boyunca hizmete açık olması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Aydın, şunları söyledi:

"Şu anda Limni'ye ulaşımla ilgili bir problem yok. Yollarımız açık, tamamen ulaşım sağlanabiliyor. Ancak aşırı kar yağışında ulaşımı tamamen kapatıyoruz. Bölgede çığ önleyici tedbirler ise önümüzdeki yıl tamamlanacak. 2018 yılında orada çığ tehlikesi kalmayacak. 12 ay boyunca oraya gidiş geliş sağlanacak. Ulaşımda herhangi bir sorun olmayacak."