Güneş enerjisi okula gelir sağlayacak

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde özel bir kolejin çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde hem yerleşkenin elektrik ihtiyacı karşılanacak hem de üretilen enerjinin fazlası şehir şebekesine satılarak gelir elde edilecek.

Saruhan Mahallesi Göveçlik mevkisinde 2014 yılında 22 bin metrekarelik alanda kurulan özel okulun yöneticileri, binaların elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden üretmek içi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda okuldaki dört binanın çatısına 1906 güneş enerjisi paneli yerleştirildi.

Sistem sayesinde yerleşkedeki 200 idari birim, 60 derslik, atölye, laboratuvar, yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu ve konferans salonunun elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak.

Kolejin Kurucu Müdürü Fatih Canpolat, AA muhabirine, aylık 20 bin liranın üzerinde elektrik giderlerinin olduğunu, enerji maliyetlerini yenilenebilir enerji sayesinde sıfıra indirmek için okul çatısına güneş panelleri yerleştirdiklerini anlattı.

Yaklaşık bir yıl boyunca gerekli izinleri almak için yaptıkları çalışmaları sonuçlandırdıklarını ve iki haftadır güneş panellerinden üretilen enerjiyi kullanmaya başladıklarını belirten Canpolat, bu projenin Türkiye genelindeki diğer okullara da örnek teşkil edeceğini söyledi.

Canpolat, öğrencilerine de yenilenebilir enerji sistemleri, enerji verimliliği, çevrenin korunması, atık yönetimi, ekosistemin korunmasıyla alakalı eğitimler verdiklerini ifade etti.

- Sistem kendini 6 yılda amorti edecek

Güneş enerjisi sisteminin kurulumunun maliyetli olmasına karşın 6 yılda kendisini amorti ettiğine dikkati çeken Canpolat, şunları kaydetti:

"Mekanik, ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatmanın tamamını güneş enerjisiyle karşılıyoruz. Hava kapalı olduğunda, geceleri aküleme sistemiyle depoladığımız enerjiyi kullanıyoruz. Bu çalışmayla atmosfere 265 ton karbon gazının salınımını da engellemiş olacağız. Bu da öğrencilerimize bir felsefe kazandırmak açısından çok önemli. Öğrencilerimiz çatıdaki sistemi görerek yenilenebilir enerji hakkında bilinç kazanmaya başladılar."

- Yılda 800 bin kilovatsaat enerji üretilecek

Canpolat, sistemin maksimum düzeyde kullanımla 40 yıllık ömrünün olduğunu dile getirdi.

Ürettikleri enerjinin fazlasını direkt trafoya vererek elektrik şirketine satacaklarını belirten Canpolat, "Okulumuz normal şartlarda yıllık 500 bin kilovatsaat kadar enerji tüketiyordu. Bu sistem sayesinde biz yıllık 800 bin kilovatsaat dolayında enerji üreteceğiz ve tüketimimizin üzerindeki kısmını şehir şebekesine satacağız. Gelecek yıllarda elektriğe gelen zamlardan da kurtulmuş olacağız. Fazla ürettiğimiz enerjinin gelirini de okulumuzun diğer alanlarındaki çalışmalarında kullanacağız." diye konuştu.