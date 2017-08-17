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Güneş tutulması sırasında "kalp tutulması" şarkısını söyleyecek

- Gallerli ünlü şarkıcı Bonnie Tyler, 21 Ağustos'taki güneş tutulması sırasında 80'li yılların hit şarkısı "kalbin tam tutulması"nı seslendirecek

Güneş tutulması sırasında

NEW YORK (AA) - Gallerli ünlü şarkıcı Bonnie Tyler, 1980'li yıllarda müzik listelerinin üst sıralarında yer alan "Total Eclipse of the Heart (Kalbin tam tutulması)" adlı şarkısını, 21 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek güneş tutulması sırasında söyleyecek.

ABD'den tam olarak izlenebilecek güneş tutulması için çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.

Bu organizasyonlardan biri de Royal Caribbean kruvaziyer gemisi tarafından hazırlanıyor.

Pazar günü Florida'dan Karayipler denizine doğru yola çıkacak geminin yolcuları güneş tutulması sırasında ünlü şarkıcı Bonnie Tyler'ı canlı izleme imkanı bulacak.

Tyler, tam güneş tutulması sırasında kruvaziyer gemisinde, 1980'li yıllarda müzik listelerinin üst sıralarında yer alan şarkısı "Total Eclipse of the Heart"ı seslendirecek.

Sanatçıya DNCE müzik grubu da gemide eşlik edecek.

Pazartesi günü birkaç dakika sürecek tam güneş tutulmasının en iyi ABD'nin orta ve batı eyaletlerinden görülebileceği, bu tarihi ana şahit olmak isteyen turistlerin bu eyaletlere seyahat ettikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bonnie TylerGüneş TutulmasıRoyal Caribbean
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