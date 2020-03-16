Güneşte maliyetler düştü yerlilik oranı arttı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından yeşil ekonomi çalışmaları kapsamında düzenlenen ve Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu gibi çok sayıda konuyla ilgili örgüt tarafından desteklenen “Enerjini Güneşten Al” başlıklı panel fuarın dünkü bölümüne damgasını vurdu.

İstanbul Kongre Merkezi’nde önceki gün başlayan Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı kapsamında gerçekleşen panelde, Güneş Enerjisi ve yatırımlar tartışıldı.

Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Barış Ergin yaptığı konuşmada, Avrupa, Amerika ve Avusturalya gibi coğrafyaların güneş enerjisinde inanılmaz yatırımlar yaptıklarını belirtirken, Türkiye'nin bu konuda biraz geride kaldığını söyledi. Türkiye şu anda güneş enerjisi santralinde yüzde 75’lik bir yerlilik oranına sahip olduğunu da vurgulayan Ergin, panel üretiminde ise yüzde 50 yerlilik oranına sahip olduğumuzu ifade etti.

Bakanlığın kısa vadede yüzde 60’larda yerlilik oranına sahip olmak için çalıştıklarını belirten Barış Ergin, “Türkiye güneş enerjisinde maliyetler açısından büyük ülkeler diyebileceğimiz G20 ülkeler arasında sondan beşinci sırada yer alıyor. Bu da maliyetlerin inanılmaz düştüğünü ve yerlilik oranında arttığını görüyoruz” dedi.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; hem rüzgârda hem de güneşte 10 yıl içerisinde on bin mega vatlık bir hedefi olduğunu vurgulayan Barış Ergin, "10 bin mega vat ise şu anda kurulu gücümüzün yüzde 65 fazlasınını üretmek anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Ülkemizde son iki dönede görev yapan enerji bakanlıkların özellikle güneş enerjisinde ve yenilenebilir enerjide ciddi teşvikler ve regülasyonlar çıkardıklarını da anlatan Barış Ergin, Green Deal politikasına göre Avrupa Birliğinin 2050 yılına kadar sıfır emisyonu geçme hedef koyduğunu ve bu konuda ciddi bir rapor hazırladıklarını ve yasanın mart ayında çıkacağını dile getirdi. Barış Ergin, bunun için ciddi bir kaynak ayrıldığını söyledi.