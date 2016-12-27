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Güney Afrika Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Makgoba:

- "Biz kesinlikle politikayla olan bağımızı koparmayacağız"

Güney Afrika Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Makgoba:

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Thabo Cecil Makgoba, din adamları olarak politikayla bağlarını asla koparmayacaklarını belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cape Town'daki St. George Katedrali'nde cemaat üyelerine seslenen Makgoba, ülke çapında birçok Hristiyan din adamının Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın söylemlerine tepki gösterdiğini, bu nedenle çok mutlu olduğunu belirtti.

Zuma'nın, bir süre önce istifasını isteyenlerce ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine din adamlarının katılmasını eleştirdiğini ve "Din adamları ibadetlerini yapsın, politikaya karışmasın." dediğini hatırlatan Makgoba, "Zuma'nın bu sözüne karşılık Western Cape, Cape Town başta olmak üzere ülke genelindeki çoğu piskopostan büyük tepki geldi. Biz kesinlikle politikayla olan bağımızı koparmayacağız. Biz her zaman acı çeken insanların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Müslümanların azınlıkta olduğu Güney Afrika'nın nüfusunun büyük bölümünü Hristiyanlar oluşturuyor.


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Güney AfrikaThabo Makgoba
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