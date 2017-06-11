Güney Afrika Milli Görüş Merkezince iftar programı düzenlendi

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Milli Görüş (ANV) Merkezince Johannesburg'da iftar programı düzenlendi.

ANV Müdürü Gediklioğlu, ramazanın Afrika kıtasında daha farklı duygular yaşattığını belirterek, "Afrika'nın en ucunda yer alan Güney Afrika'da ülkemizde olan birlik ve beraberliği yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tüm İslam aleminin ramazanını kutlayan Gediklioğlu, İslam ülkelerinde yaşanan tüm sıkıntıların ramazan vesilesiyle sona ermesini temenni etti.

ANV'den eğitim yardımı alan Witwatersrand Üniversitesi öğrencisi Ayman Abdelhady, merkezde yaklaşık 20 öğrencinin kaldığını ifade ederek, "Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ramazan hepimiz için bereketli geçer inşallah." şeklinde konuştu.

Güney Afrika'da yaşayan Türk iş adamları, gazeteciler ve öğrencilerin katıldığı iftarda, Türk mutfağına özgü yemekler ikram edildi.