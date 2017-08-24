Güney Afrika Vakıflar Birliğinden Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi onuruna yemek

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika ile bağların eskiye dayandığına dikkati çekerek "Büyükelçiliğimiz, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte Güney Afrika ile tarihten gelen ilişkilerimizi artırmak için buradayız." dedi.



Güney Afrika Vakıflar Birliği (AWQAF SA), Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ülgen'in onuruna ülkenin önde gelen Müslüman iş adamları ve siyasetçilerinin katıldığı bir akşam yemeği düzenledi.

Etkinlikte konuşan Ülgen "TİKA Yunus Emre Enstitüsü ve Büyükelçiliğimiz olarak, Güney Afrika ile ilişkilerimizi artırmak için buradayız. Güney Afrika Vakıflar Birliği ile daha fazla çalışarak iki ülke arasında ilişkilerin güçlenmesi için gayret edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye ile Güney Afrika arasında derin tarihi bir ilişki olduğuna dikkat çeken Ülgen "Osmanlı İmparatorluğunun Güney Afrika'da görevlendirdiği İslam alimi Ebubekir Efendi iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar eskiye dayandığının bir göstergesidir. TİKA'nın Güney Afrika'da açmakta olduğu ofis yakında çalışmalarına başlayacak ve kalkınma yardımları ile iki ülke arasındaki bağın güçlenmesine hizmet edecektir." dedi.

Ülgen, Güney Afrika'da güçlü ve ileriye yönelik birçok yatırım olduğuna işaret ederek ülkedeki en büyük Türk yatırımının Arçelik tarafından satın alınan Güney Afrika bölgesinin en büyük beyaz eşya üreticisi DEFY şirketi olduğunu dile getirdi.

ASELSAN'ın Güney Afrika'daki varlığına da vurgu yapan Ülgen, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini kaydetti.

AWQAF SA Mütevelli Heyeti Başkanı Haroon Kalla konuşmasında "Güney Afrika ile Türkiye arsındaki ilişkileri sadece ekonomik yatırımlar anlamında değil her alanda geliştirmeliyiz. Bunun en önemlisi ise iki ülke arasında tecrübe aktarımıdır. TİKA temsilcisi ile görüşmelerimiz oldu ve kalkınma projeleri ile iki ülke arasında ilişkilerimiz daha da artacak ve gelişecek." ifadelerini kullandı.

Nelson Mandela’nın torunu ve Milletvekili Mandla Mandela, "Güney Afrika genç bir demokrasiye sahip ve Türkiye’den öğreneceğimiz çok şey var. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın bir sözü var; 'eğitim en büyük güçtür.' Bunun için eğitime en büyük değeri vermeliyiz. Türkiye ile bu alanda tecrübe aktarımı yapabiliriz. Güney Afrika üniversitelerinde Türkçe ders olarak öğretilebilir ve iki ülke arasındaki iletişim daha da güçlenir." yorumunda bulundu.

Yemeğe, Güney Afrika TİKA Temsilcisi Mehmet Akif Şekerci, Güney Afrika MÜSİAD Genel Sekreteri Yüksel Timur Demir, ülkede temaslarda bulunan AK PARTİ Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ile Güney Afrikalı ve Türk işadamları katıldı.



