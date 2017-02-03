Güney Afrika'da 94 hastanın ölümü protesto edildi

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika’da tedavi maliyetlerinin yüksek olduğu gerekçesiyle psikiyatri kliniğinden sivil toplum merkezlerine nakledilen 94 hastanın kötü koşullar nedeniyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.

Güney Afrika muhalefet partisinin çağrısı ile toplanan yaklaşık 150 kişi, Gauteng Johannesburg Başkanlık Ofisi önünde protesto gösterisinde bulundu.

Akşam saatlerinde toplanan göstericiler “Keşke daha erken davranılsaydı ve böyle olmasaydı” pankartları taşıyarak, vefat edenler için kandiller yaktı.

Bazı göstericilerin, ülkedeki bu trajedi karşısında gerek uluslararası kamuoyunun gerekse Güney Afrika’nın sessizliğine dikkati çekmek için ağızlarını siyah bantlarla kapattığı görüldü.

Gösteriye katılan Güney Afrikalılar ihmal nedeniyle ölen 94 kişi için ilahiler eşliğinde dua etti.

Johannesburg emniyetinin güvenlik önlemleri aldığı gösteride kalabalık olay çıkarmadan dağıldı.

Güney Afrika Muhalefeti Demokratik İttifak Partisi Gauteng Eyaleti lideri John Moodey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iktidar partisinin konuyu kapatmak için uğraştığını söyledi.

Moodey, hükümet yetkililerinin bu trajedi karşısında birşey yapmadıklarını belirterek, “Bu tür ihmallerin yaşanması bize apartheid dönemi hatırlatıyor.” dedi.

Ölenlerin aileleri ile iletişim halinde olduklarını belirten Moodey, “94 ailenin çoğu fakir olduğu için bu trajedi uluslararası kamuoyunda ve Güney Afrika’da yeterince karşılık bulmuyor.” diye konuştu.

Gauteng Eyaleti Sağlık Başkanlığı, geçen mart ayında sağlık giderlerinin fazla olduğu gerekçesiyle Esidimeni Kliniği ile anlaşmasını feshederek, klinikte tedavi gören bin 300 psikiyatri hastasını ülke genelindeki 27 sivil toplum merkezine yönlendirmişti.

Konu ile ilgili araştırma yapan Kamu Denetçisi Malegapuru Makgoba, söz konusu hastalardan 94'ünün kötü şartlar sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Makgoba, yapılan denetlemeler sonucunda hastaların nakledildiği merkezlerden bazılarının lisansının olmadığını ve yasa dışı faaliyet gösterdiklerinin anlaşıldığını bildirmişti. Ayrıca Makgoba, ölen hastaların ihmal sonucu hayatlarını kaybettiklerini vurgulamış, benzer durumda olan tüm hastaların gerekli sağlık desteğini alabilecekleri hastanelere taşınması gerektiğini kaydetmişti.

Bu arada, Makgoba'nın açıklamasının ardından Gauteng Sağlık Başkanlığı İcra Kurulu üyesi Qedani Mahlangu istifa ettiğini duyurmuş ve Eyalet Başkanı David Makhura da Sağlık Bakanlığı İcra Kurulu üyesi Mahlangu'nun hatasını kabullenip istifa yoluna gittiğini belirterek, "Eyalet Başkanı olarak istifasını kabul ettim." ifadesini kullanmıştı.



Ülkede, geçen eylül ayında 36 psikiyatri hastasının kötü şartlar nedeniyle ölmesi tepkilere yol açmıştı.