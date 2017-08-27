JOHANNESBURG (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Mehmet Köse, geçmiş yıllarda yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının, Türk diasporasının oluşması için büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen programda, YTB Başkanı Köse "Afrika’da Türk Diasporası" konulu konferans verdi.

Programa Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Güney Afrika Temsilcisi Mehmet Akif Şekerci, Johannesburg YEE Koordinatörü Gökhan Kahraman, Güney Afrika MÜSİAD Başkanı Ebubekir Salim, Güney Afrika Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Sekreteri Yüksel Timur Demir ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

YTB Başkanı Köse, konferanstaki konuşmasında, başında bulunduğu kurumun yurt dışında Türklerin sorunlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını dile getirerek "YTB, yurt dışındaki Türklerin yaşadıkları sorunlarla ilgilenen bir devlet kurumudur. Güney Afrika’da Türk nüfusu fazla değil, küçük bir topluluk mevcut. Türk diasporası Batı Avrupa’da daha güçlü. Yurt dışında yaşayan Türkler için kurum olarak geçmiş tecrübelerimize dayanarak politikalar geliştiriyoruz." dedi.

Türkiye’den yurt dışına göç akınlarında üç dönem olduğunu belirten Köse “ Türkiye’den yurt dışına üç göç dönemi vardır. 1960 ve 80 yılları arasında işçilik ve birtakım sebeplerden dolayı Avrupa’ya göç oldu. İkinci göç akımı daha sonraki yıllarda Körfez ülkelerine olmuştur. Afrika’ya ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Rusya ve Kafkaslara göçler ise üçüncü dönem göç akınları olmuştur." diye konuştu.

Yurt dışındaki Türklerin yaşadıkları ülkelerin dilini öğrenmesiyle yeni nesillerin o ülkenin kültürünü de almaya başladığını ifade eden Köse, yaşanılan ülkenin dilinin öğrenilmesinin vatandaşların kendisini "merkezde" hissetmesini sağladığını dile getirdi.

Köse, geçmiş yıllarda işçi olarak yurt dışına çıkan Türklerin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak "Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ülkeye ekonomik alanda döviz getirdikleri için büyük katkısı oluyor. 60’lı, 70’li yıllarda işçilerin ülkeye döviz getirerek büyük katkısını gördük." ifadelerini kullandı.

Yabancı ülkelerde kimliklerin kaybolmaması için ailelere büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Köse "Milletin kaybolmaması için iki husus şart; birincisi kişinin dilini iyi bilmesi ve muhafaza etmesi, bir diğeri ise dinini iyi bilip muhafaza etmesidir. Bunlardan birini kaybedersen kimliğini kaybedersin." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, konferansın sonunda vatandaşların sorunlarını dinledi ve soruları cevapladı.

Programın sonunda Köse’ye Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Ülgen tarafından geleneksel Türk el sanatlarının işlendiği ve yöresel motifli bir hediye takdim edildi.



