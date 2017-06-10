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Güney Afrika'da bir ayda 63 kadın öldürüldü

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın en kalabalık eyaleti Gauteng'de geçen ay 63 kadının çeşitli nedenlerle öldürüldüğü bildirildi.Güney Afrika Polis Servisinin (SAPS) yayımladığı rapora göre, ülkenin en kalabalık eyaleti Gauteng sınırları...

Güney Afrika'da bir ayda 63 kadın öldürüldü

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın en kalabalık eyaleti Gauteng'de geçen ay 63 kadının çeşitli nedenlerle öldürüldüğü bildirildi.

Güney Afrika Polis Servisinin (SAPS) yayımladığı rapora göre, ülkenin en kalabalık eyaleti Gauteng sınırları içerisinde mayıs ayında 63 kadın cinayete kurban gitti.

Raporda, kurbanların çoğunun erkek arkadaşları veya kocaları tarafından öldürüldüğü belirtilerek, cinayetlerin genellikle hafta sonları gece yarısında ve mağdurların evlerinde gerçekleştiği bildirildi.

Pretorya ve Johannesburg'da geçen haftalarda, kadına yönelik şiddete karşı birçok protesto gösterisi düzenlenmişti.

Güney Afrika dünyada suç oranlarının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
GautengGüney AfrikaKadına Yönelik Suç
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