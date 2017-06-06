Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Güney Afrika'da bir okuldaki başörtü düzenlemesi

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrikanın en büyük kenti olan Johannesburg’da Northcliff Lisesinde başörtülü öğrencilere getirilen okul sınırlarında kart taşıma uygulamasının kaldırıldığı bildirildi. Gauteng Eyaleti Eğitim Bakanı Panyaza...

Güney Afrika'da bir okuldaki başörtü düzenlemesi

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrikanın en büyük kenti olan Johannesburg’da Northcliff Lisesinde başörtülü öğrencilere getirilen okul sınırlarında kart taşıma uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

Gauteng Eyaleti Eğitim Bakanı Panyaza Lesufi, veliler ve ülkedeki aktivistlerin okulda başörtülü öğrencilerin kart taşıması kuralını ırk ayrımı olarak görüp şikayet ettiğini belirtti.

Lesufi, uygulamanın halkın gözünde ne kadar kötü ve bölücü olduğunu okul yönetimine bildirdiklerini, yönetimin de uygulamayı iptal etmeyi kabul ettiğini dile getirdi.

Toplumsal birleşme aktivisti Yusuf Abramjee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebeveynlerin şikayeti üzerine konuyu Milli Eğitim Bakanına taşıdıklarını ifade etti.

Abramjee, velilerin uygulamanın kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kart taşımak zorunda bırakılan bir öğrencinin velisi Abeedah Adams, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu durumu Apartheid döneminde bir şehirden başka bir şehre giderken uygulanan izin kartı uygulamasına benzetti.

Adams, “Her gün kızımın bu kartla okula gitmek zorunda olması bizi çok rahatsız ediyordu." paylaşımını yaptı.

Güney Afrika’nın 53 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 2'sini Müslümanlar oluşturuyor. Ülkedeki anayasa, her türlü dini ayrımcılığı yasaklıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Başörtü Imtiyaz KartıGüney AfrikaJohannesburg
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5