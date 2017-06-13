Güney Afrika’da büyük yangın

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrikanın Knysna kasabasında çarşamba günü başlayan ve 6 kişinin ölümüne neden olan yangının yaklaşık 310 milyon dolar zarara yol açtığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Afrika’da turizm bölgesi Batı Cape Eyaletine bağlı Kynsa kasabasında çarşamba günü başlayan yangın yaklaşık 310 milyon dolarlık hasara yol açtı.



Ormanlık alanda yoğunlaşan yangının 200’den fazla yerleşim yerini kül ettiği belirtildi.



Batı Cape Yerel Yönetimler Sözcüsü James Brent Styan, dün yaptığı açıklamada, Kynsna'da henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın çıktığını belirtmişti.



Ülkede geçen hafta başından bu yana son otuz yılın en şiddetli fırtınasının yaşandığına dikkati çeken Styan, yangının, fırtınanın da etkisiyle büyüdüğünü söylemişti

Yangın başladıktan sonra 77 bin kişinin yaşadığı bölgeden 10 bin kişinin tahliye edildiği, 200'den fazla bina ve 400’den fazla yapının hasar gördüğü bildirilmişti.