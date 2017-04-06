Güney Afrika'da gergedan boynuzu ticaretine mahkeme kararıyla izin

ANKARA (AA) - Güney Afrika'da gergedan boynuzu ticareti yasağının devamına ilişkin hükümetin yaptığı başvuru reddedildi.

BBC'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi, hükümetin yurt içinde gergedan boynuzu ticareti yasağının sürdürülmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Gergedan yetiştiricileri, ticaretin meşrulaştırılması ile boynuzların anesteziyle kesilebileceğini, böylece boynuzu için öldürülen hayvan sayısının düşeceğini aktardı.

Öte yandan çevreciler karara karşı çıktı.

Gergedanlara Yardım Kuruluşu, yaptığı açıklamada, mahkeme kararını "korkunç" olarak nitelendirildi.

"Save the Rhino" grubuna göre, 2008 ila 2016 yıllarında binden fazlası Güney Afrika'da olmak üzere 6 bine yakın Afrika gergedanı kaçakçılar tarafından boynuzları için öldürüldü.



Güney Afrika'nın en büyük doğal alanı olan Kruger National Park'ta yaklaşık 25 bin gergedanın yaşadığı ifade ediliyor.

Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan gergedanların boynuzları özellikle geleneksel tıpta kullanılması nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.