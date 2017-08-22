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Güney Afrika’da insan eti yediği iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika, Kwazulu-Natal eyaleti Rensburgdrift bölgesinde dört kişinin insan eti yediği suçlaması ile tutuklandığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Kvazulu- Natal Polis Sözcüsü Thembeka Mbhele, 30'lu...

Güney Afrika’da insan eti yediği iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika, Kwazulu-Natal eyaleti Rensburgdrift bölgesinde dört kişinin insan eti yediği suçlaması ile tutuklandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kvazulu- Natal Polis Sözcüsü Thembeka Mbhele, 30'lu yaşlarındaki Nino Mbatha, Sthembiso Sithole, Lindokuhle Masondo ve Lungisani Magubane'nin, bir genç kızı öldürme ve parçalayarak yeme suçundan tutuklandığını belirtti.

Mbhele, 4 kişinin de suçlarını itiraf ettiğini ve haftaya Estcourt Sulh Ceza Mahkemesinde yargı önüne çıkacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaKwaZulu-Natal
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