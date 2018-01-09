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Güney Afrika'da listeriya salgını

- Salgında 61 kişi öldü

Güney Afrika'da listeriya salgını

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'da görülen listeriya salgınında 61 kişinin öldüğü bildirildi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Aaron Motsoaledi, listeriya bakterisinin yol açtığı salgında geçen yıl 727 kişinin hastalığa yakalandığını, bu kişilerden 61'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Motsoaledi, listeriya bakterisinden en çok yenidoğanların etkilendiğini belirterek "Tespit ettiğimiz vakaların yüzde 40'ını yeni doğan bebekler oluşturuyor. Yaptığımız araştırmalar sonucu bakterinin bebeklere doğum anında annelerinden geçtiğini saptadık. Bu kapsamda ülke çapında tüm doğum öncesi ve yenidoğan kliniklerinde görevli sağlık çalışanlarına 7/24 tetikte olmaları uyarısında bulunduk." dedi.

Sağlık Bakanı Motsoaledi, doğumdan önce duruma müdahale edebilmek için anne adaylarının ulaşabileceği "Alo anne" hattı kurduklarını ifade ederek gıda sanayisine de gerekli kontrolleri yaptırmaları çağrısında bulundu.

Listeriya bakterisi yüksek ateş, kusma, ishal gibi belirtilere neden oluyor. Bakteriden en çok, bağışıklık sistemi güçlü olmayan yaşlılar, hamileler, bebekler, AIDS ve şeker hastaları etkileniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaListeria
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