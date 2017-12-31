Güney Afrika’da Müslüman düğünleri

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika’da Müslüman toplumunun çoğunluğunu oluşturan Hint ve Malaylar, yıllarca uygulanan sömürge ve ırk ayrımcılığına rağmen kültürlerini ve dinlerini düğünlerinde yaşatmaya devam ediyor.

Görücü usulünün yaygın olduğu Güney Afrika Müslüman toplumunda, kız isteme merasiminin ardından nişan olarak "Mangla" töreni yapılıyor.

Gelin adayları Mangla törenine geleneksel kıyafetleri "punjabi", "garara" ve "sari" ile gidiyor.

Düğünler, Mangla töreni yapıldığı için Hint kültüründe bir gün, bu tören olmadığı için Malay kültüründe ise iki gün sürüyor.

- Güney Afrika Müslüman düğünü

AA muhabiri, Hint kökenli Fatima ve Waseem çiftinin nikah ve düğün törenini görüntüledi.

Kız ve erkek tarafının ortak organize ettiği Müslüman düğünlerinde Hint ve Malay kültürlerindeki küçük farklılıklar dışında dini uygulamalar öne çıkıyor.

Düğünler camilerde kıyılan nikahla başlıyor. Düğün için davetliler, bir salonda toplanıyor. Düğüne gelen davetliler, beraberinde getirdiği hediyelerini salonda kurulan masanın üzerine bırakıyor.

Törende damat annesi, gelin de babası tarafından salona getiriliyor. Gelin, babası tarafından salonun ortasında damada emanet ediliyor.

- Düğünlerde Peygamber sünneti uygulanıyor

İlahiyatçı Faik Gamieldien, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika’da yaşayan Müslümanların düğünlerinin, İslam peygamberinin sünnetine uygun yapıldığını söyledi.

Düğünlerde İslami usullere dikkat ettiklerinin altını çizen Gamieldien, “Düğünlerin her aşamasında Peygamber efendimizin sünnetini uygulamaya özen gösteriyoruz. Bu yüzden düğünler sabah saatlerinde camide kıyılan nikah ile başlar. Camideki nikah merasiminin öncesinde kutsal kitabımız Kur'an'ı okuruz." dedi.

Camide kıyılan nikah töreninde, nikah belgesine çiftin babaları, nikahı kıyan imam ve şahitlerin imza attığını kaydeden Gamieldien, "Sonrasında camide bulunanlar hep beraber salavat getirir. Camideki nikah kıyma merasiminin bitiminde iki tarafın akrabaları beraberce kahvaltı yapmak üzere önceden belirlenmiş bir yere giderler.” diye konuştu.

- Kahvaltıda geleneksel kıyafet, düğünde gelinlik

Gelinin büyükannesi Meryem Gameeldien, Güney Afrika’da Hint ve Malay Müslümanlarının yaşantılarında kültürlerinden kaynaklı küçük farklılıklar olmasına rağmen İslam'ın etkisinden dolayı birçok şeyin aynı olduğunu dile getirdi.

Camideki nikah sonrasında iki tarafın da ailelerinin katıldığı bir kahvaltı yapıldığını belirten büyükanne Gameeldien, "Gelin ile damat birbirini bütün aile huzurunda eş olarak ilk defa burada görürler. Gelinler kahvaltı buluşmasında geleneksel kıyafetlerini, düğün alanına geçerken ise beyaz gelinlik giyerler.” ifadesini kullandı.

Gameeldien, düğün salonunda Kur'an-ı Kerim okunduğunu, çiftlere evlilik ile ilgili nasihatlar verildiğini, davetlilere geleneksel yemekler ikram edildiğini, gelin evine giderken Salavat-ı Şerif okunduğunu ve gelinin evine, hac görevini yerine getirmiş bir kadın refakatında götürüldüğünü aktardı.