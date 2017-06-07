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Güney Afrika'da şiddetli fırtına: 8 ölü

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın güneyindeki Cape Town kentinde şiddetli fırtına nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Afet Yönetimi yetkilileri yaptıkları açıklamada, kentte dün gece başlayan şiddetli fırtına nedeni...

Güney Afrika'da şiddetli fırtına: 8 ölü

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın güneyindeki Cape Town kentinde şiddetli fırtına nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afet Yönetimi yetkilileri yaptıkları açıklamada, kentte dün gece başlayan şiddetli fırtına nedeni ile en az 8 kişinin öldüğünü ve çok sayıda evin çatısının uçtuğunu belirtiler.

Güney Afrika Hava Durumu Servisi, önümüzdeki 24 saat içinde Batı Cape eyaleti bölgesinde dolu, kar yağışı ve şiddetli rüzgarların tahmin edildiğini duyurdu.

Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü James Stayn, olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Halkı plajlardan ve sahil kesiminden uzak durmaları, doğa yürüyüşü ve piknik gibi faaliyetleri yapmamaları hususunda uyarıyoruz.” dedi.

Bu arada, Batı Cape eyaletinde okullarda, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği açısından eğitime ara verilmesi kararı alındı.

Uzmanlara göre söz konusu fırtına, ülkenin turizm kenti olarak bilinen Cape Town'daki son yıllarda meydana gelen en şiddetli fırtına.

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Anahtar Kelimeler:
Cape TownFırtınaGüney Afrika
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