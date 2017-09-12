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Güney Afrika'da Steve Biko’nun ölümünün 40. yılı

- Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma: - "Steve Biko, Güney Afrika'daki ve Afrika kıtasındaki siyahların özgürleşmesinde büyük önem arz eden bir lider"

Güney Afrika'da Steve Biko’nun ölümünün 40. yılı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Devlet Başkanı Jocab Zuma, ülkede Apartheid rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 40 yıl önce hayatını kaybeden Steve Biko'nun, Güney Afrika ve Afrika kıtasının özgürleşmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Zuma, Güney Afrika’da ırkçı Apartheid rejimine kaşı mücadele eden, Güney Afrika Siyah Bilinç Hareketi kurucusu ve halk önderi Biko'nun ölümünün 40. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zuma, Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında şunları kaydetti:

"Steve Biko, Güney Afrika’daki ve Afrika kıtasındaki siyahların özgürleşmesinde büyük önem arz eden bir lider. Steve Biko'nun liderliği ve idealleri sadece Güney Afrika'daki kurtuluş mücadelesi eylemcilerine değil, aynı zamanda Afrika’da ve dünyada ırkçılık, sömürgecilik ve emperyalizm karşıtlığını savunan pek çok lider ve aktiviste esin kaynağı olmuştur."

Hükümetin Biko'nun anısına sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Zuma, Biko'nun siyahilerin özgürleşmesi için verdiği mücadele ve fedakarlığın daima hatırlanacağını bildirdi.

- Steve Biko kimdir

Tıp öğrencisiyken ırk ayrımına karşı çeşitli faaliyetlerde bulunmaya başlayan Biko, Güney Afrika Ulusal Öğrenci Birliği içerisinde yer aldı.

Biko, adını ilk kez, 16 Haziran 1976'da, 700 ortaokul ve lise öğrencisinin, hükümetin Afrika dilleriyle eğitimin yasaklanması kararını protesto gösterilerinde duyurdu.

Güney Afrika Siyahlar Kongresi Onursal Başkanlığı da yapan Biko'nun faaliyetleri Mart 1973'den sonra ülkede yükselen ırkçılığa dayalı politikalar nedeniyle tamamen yasaklandı.

Pretorya hapishanesinde 12 Eylül 1977'de hayatını kaybeden Biko'nun ölüm nedeni hala açıklığa kavuşmuş değil.


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Güney AfrikaJohannesburgSteve Biko
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