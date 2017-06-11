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Güney Afrika'da "Türkiye'deki Suriyeli mülteciler" konferansı

- Al-İmdad Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Chohan: - "Sadece Güney Afrikalı Müslümanlar olarak değil bütün ümmet olarak Suriye'ye yardım etmeliyiz" - Yazar Moola: - "Güney Afrikalılar olarak Suriyeli mültecilere destek olmaya devam edeceğiz"

Güney Afrika'da

JOHANNESBURG (AA) - Al-İmdad Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Chohan, "Sadece Güney Afrikalı Müslümanlar olarak değil bütün ümmet olarak Suriye'ye yardım etmeliyiz." dedi.

Güney Afrika'nın en kalabalık şehri Johannesburg'daki Nur-ul İslam Camisi'nde insani yardım kuruluşu Al-İmdad Vakfı tarafından, "Türkiye'deki Suriyeli mülteciler" başlıklı konferans düzenlendi.

Al-İmdad Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Chohan, yaptığı konuşmada, Suriye'deki iç savaşa dikkati çekerek, "Dünyanın birçok yerinde felaket bölgeleri var ve Müslümanlar olarak elimizden geldiği kadar buralara yardım etmeliyiz." dedi.

Vakıf olarak, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı kamplarında birçok yardım faaliyetlerinde bulunduklarını anlatan Chohan, "Suriye'de iç savaşın oluşturduğu mağdurlara, Güney Afrikalılar olarak orada bulunan yardım ofisimiz ile bir nebze de olsa elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Programda söz alan yazar Süleyman Moola, Türkiye'deki Reyhanlı sığınmacı kampını yakın zaman önce ziyaret ettiğini aktararak, "Güney Afrikalılar olarak Suriyeli mültecilere desteğimize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'dan gönderilen yardımları, ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade eden Moola, "Binlerce yetim ve yardıma muhtaç insana, dünyanın her yerinden ramazan vesilesiyle birçok yardım gönderiliyor. Al-İmdad da bölgeden yapılan yardımları bu insanlara iletiyor." dedi.

Konferansa 300'den fazla Güney Afrikalı katıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Al Imdaad FoundationGüney AfrikaSuriyeli Mülteci
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