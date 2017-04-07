Güney Afrika'da Zuma karşıtı gösteriler

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'da Devlet Başkanı Jacob Zuma karşıtı gösteriler düzenlendi.

Zuma'nın istifası talebiyle Johannesburg, Pretoria, Cape Town ve diğer şehirlerde düzenlenen gösterilere binlerce Güney Afrikalı katıldı.

Nobel Barış Ödülü sahibi Başpiskopos Desmond Tutu da göstericilere destek verdi.



Polisin Zuma destekçilerini protestoculardan uzak tutmaya çalıştığı gösterilerde zaman zaman arbede yaşandı.

Yerel kaynaklardaki bilgiye göre, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) bazı üyeleri, Johannesburg'da ana muhalefetteki Demokratik İttifak Partisi tarafından organize edilen yürüyüşe katılan bazı göstericilere saldırdı.

Afrika Haber Ajansı, Johannesburg'da polisin, protestoculara doğru ilerleyen yaklaşık 100 iktidar partisi üyesini dağıtmak için plastik mermiyle ateş ettiğini duyurdu.

Göstericilerden bazıları "Zuma istifa" yazılı pankartlar taşırken bazıları protestoya caddelerde korna çalarak destek verdi.

Zuma, geçen hafta kabinedeki bazı bakanları görevden alarak yerlerine yeni isimler atamıştı. Pretoria kentindeki Maliye Bakanlığı binası önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ın görevden alınmasına tepki göstererek Zuma'yı protesto etmişti.

Görevinden alınan Maliye Bakanı Gordhan, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, Güney Afrikalılara destekleri için teşekkür ederek "1,5 yıl boyunca çeşitli saldırılara maruz kalarak çalıştık. Kamuda ve özel sektörde yolsuzluğu bitirmek istiyoruz." demişti.

Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu (COSATU) da 4 Nisan'da, Devlet Başkanı Zuma'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Hükümetten yapılan açıklamada, geçen hafta sosyal medya üzerinden Zuma'yı protesto etmek üzere yapılan çağrıların ülkenin imajına ve ekonomisine zarar verme amacı güttüğü belirtilmiş, şiddete ve özel mülklerin tahribatına yol açabilecek herhangi bir yasa dışı gösteriye karşı halk uyarılmıştı.











