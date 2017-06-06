Güney Afrika'daki ırkçı başörtüsü uygulaması kalktı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın en büyük kenti olan Johannesburg’da Northcliff Lisesinde başörtülü öğrencilere getirilen okul sınırlarında kart taşıma uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

Gauteng Eyaleti Eğitim Bakanı Panyaza Lesufi, veliler ve ülkedeki aktivistlerin okulda başörtülü öğrencilerin kart taşıması kuralını ırk ayrımı olarak görüp şikayet ettiğini belirtti.

Lesufi, uygulamanın halkın gözünde ne kadar kötü ve bölücü olduğunu okul yönetimine bildirdiklerini, yönetimin de uygulamayı iptal etmeyi kabul ettiğini dile getirdi.

Toplumsal birleşme aktivisti Yusuf Abramjee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebeveynlerin şikayeti üzerine konuyu Milli Eğitim Bakanına taşıdıklarını ifade etti.

Abramjee, velilerin uygulamanın kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kart taşımak zorunda bırakılan bir öğrencinin velisi Abeedah Adams, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu durumu Apartheid döneminde bir şehirden başka bir şehre giderken uygulanan izin kartı uygulamasına benzetti.

Adams, “Her gün kızımın bu kartla okula gitmek zorunda olması bizi çok rahatsız ediyordu." paylaşımını yaptı.

Güney Afrika’nın 53 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 2'sini Müslümanlar oluşturuyor. Ülkedeki anayasa, her türlü dini ayrımcılığı yasaklıyor.

Muhabir: Ömer Kılıç