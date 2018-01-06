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Güney Afrika'daki okulda eğitim yanında organik tarım da yapılıyor

PRETORIA (AA) - Güney Afrika'da faaliyet gösteren ve 110 dönümlük yerleşkesi bulunan Uluslararası Sufi Okulunda hem eğitim hem organik tarım yapılıyor.Okul müdürü Gafsah Mahlangu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, North West eyaletindeki...

Güney Afrika'daki okulda eğitim yanında organik tarım da yapılıyor

PRETORIA (AA) - Güney Afrika'da faaliyet gösteren ve 110 dönümlük yerleşkesi bulunan Uluslararası Sufi Okulunda hem eğitim hem organik tarım yapılıyor.

Okul müdürü Gafsah Mahlangu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, North West eyaletindeki 110 dönümlük alanda hem eğitim verdiklerini, hemde organik tarım yaptıklarını anlattı.

Yaklaşık 20 yıldır hiçbir ırk ve din ayrımı gözetmeksizin barış konusunda konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenlediklerini dile getiren Mahlangu, ayrıca okullarında, öğrencilerle birlikte yüzde 100 organik sebze ve meyveler yetiştirdiklerini dile getirdi.

Mahlangu, "110 dönümlük çiftliğimizde 'Barış Yoluyla Ekonomi' adlı kar amacı gütmeyen bir program yürütmekteyiz." dedi.

Mahlangu, okula ait çiftlikte ıspanaktan mısıra, nardan mangoya kadar farklı farklı sebze ve meyveler yetiştirdiklerini aktardı.

Bulundukları bölgede okuryazarlık oranının düşük olduğunu ifade eden Mahlangu, "Çocuklara ve yaşlılara okuma yazma öğretiyoruz. Afrika'daki açlığı ancak barışa ve çevreye duyarlı toplum yenebilir." diye konuştu.

Matematik profesörü Şeyh Aly N'daw tarafından kurulan Uluslararası Sufi Okulu, Güney Afrika'ya ilaveten Senegal, İngiltere, Fransa, ABD, Kanada, Mauritius ve Reunion Adası'nda hizmet veriyor.

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Güney AfrikaUluslararası Sufi Okulu
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