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Güney Afrika'daki tren kazası

- Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Güney Afrika'daki tren kazası

ANKARA (AA) - Güney Afrika'da dün yolcu treninin kamyonla çarpıştığı kazada ölü sayısı 20'ye çıktı.

Yerel basına göre, kazanın meydana geldiği Free State eyaleti Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Mondli Mwambi, kazada 20 kişinin öldüğünü, en az 270 kişinin de yaralandığını belirtti.

Mwambi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kroonstad kenti yakınında meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle trenin 8 vagonundan bazıları yanmıştı.

Sahil kenti Port Elizabeth'ten Johannesburg'a gitmekte olan trenden yaklaşık 850 yolcu tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaTren Kazası
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