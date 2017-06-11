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Güney Afrika'daki yangın

- Güney Afrika'nın Knysna kasabasında çarşamba günü başlayan ve ve soğutma çalışmaları devam eden yangında ölü sayısı 6’ya ulaştı

Güney Afrika'daki yangın

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın Knysna kasabasında çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ölü sayısı 6’ya ulaştı.

Batı Cape Yerel Yönetimler Sözcüsü James Brent Styan, yaptığı açıklamada, Knysna'da henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktığını ve yangının 100 kilometrekarelik bir alana yayıldığını belirterek "Söndürme ve soğutma faaliyetleri devam ediyor. Ölü sayısı 6’ya ulaştı. 200’den fazla kayıt dışı bina ve 408 farklı yapı yangında tahrip oldu." ifadelerini kullandı.

Ülkede hafta başından bu yana son otuz yılın en şiddetli fırtınasının yaşandığına dikkati çeken Styan, yangının fırtınanın da etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Styan yangının verdiği zararın pazartesi açıklanacağını ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

77 bin kişinin yaşadığı bölgeden 10 bin kişinin tahliye edilmişti.

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Güney AfrikaKnysaYangın
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