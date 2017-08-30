Güney Afrika'dan Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama tepki

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrikalı Müslüman Aktivist ve Güney Afrika Medya İnceleme Ağı Yönetim Kurulu Üyesi İkbal Jassat, “Güney Afrika hükümetini ve uluslararası kamuoyunu, Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan şiddete karşı sert bir duruş sergilemeye davet ediyoruz." dedi.

Güney Afrika'daki Müslüman aktivistler ve sivil toplum kuruluşları Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik uygulanan katliamlara tepki gösterdi.

Güney Afrikalı Müslüman Aktivist ve Güney Afrika Medya İnceleme Ağı Yönetim Kurulu Üyesi Jassat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan şiddetin durdurulması gerektiğini söyledi. Jassat, “Güney Afrika hükümetini ve uluslararası kamuoyunu, Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan şiddete karşı sert bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Güney Afrika hükümetinden üyesi olduğu Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptığı çağrıyı desteklemesini ve şiddet olaylarına karşı sert duruş sergilemesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Filistin’i destek için İsrail’i Boykot Hareketi (BDS) Sözcüsü Kwara Kekana da Arakanlı Müslümanlarının uğradıkları katliamın Güney Afrika’da Apartheid döneminde yaşanan acılara benzediğini belirterek, “Arakanlı Müslümanlara yapılan bu zulüm bize Apartheid döneminde yaşadığımız acıları hatırlatıyor. Hükümetimizi, Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan şiddeti ve ayrımcılığı kınamaya davet ediyoruz." diye konuştu



Arakan'da, 25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Myanmar yönetimi, dünyadan tecrit ettiği bölgelerlere giriş çıkışlara izin vermediği için ölen sivillerin sayısına ilişkin kesin tespitler yapılamıyor. Köylerinden kaçan on binlerce Arakanlı Müslüman, nispeten güvenli olan bölgelere ya da kaçak yollardan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor.