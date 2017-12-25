Güney Afrika'dan Türkiye'ye motosiklet yolculuğu

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Güney Afrika'dan İstanbul'a motosikletleriyle yaklaşık 16 bin kilometre yol katederek gelen Sarper Sesli ile Erman Balkın, 9 yıllık hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Sarper Sesli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yaşamını sürdürdüğünü ve turizmle uğraştığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır motor sporlarına ilgili olduğunu belirten Sesli, şöyle konuştu:

''Bu benim 9 yıllık bir hayalimdi. Bütün şartlar ancak şimdi oluştu. Erman ile birlikte 4 aylık bir yolcuğunun ardından İstanbul'a vardık. Toplamda 16 bin kilometre yol katettik. Seyahat sırasında 12 ülkeden geçtik. Yolculuğun zorlu tarafları oldu. Birtakım doğal afetlerle karşılaştık, kötü yollarda motosiklet sürdük. Birçok farklı kabile ziyaretinde bulunduk. Başımıza çok şey geldi ama asla vazgeçmedik. Hedefimiz belliydi.''

- ''Gezmek isteyen herkes yollara düşsün''

Seyahat süresince yollarda çok fazla kişiyle karşılaştıklarını ve birçok kişiyle tanıştıklarını dile getiren Sesli, ''İlk etapta Tük olduğumuzu öğrenince biraz şaşırdılar. Farklı ülkelerde tanıştığımız insanlarla bir başka ülkede yine karşılaştık ve sohbetler ettik yemekler yedik. Halen görüşüyoruz.'' dedi.

Sarper Sesli, gezinin en keyifli tarafının ise farklı insanlarla tanışarak bilgi paylaşımında bulunmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''Yolda şunu fark ettim; yaptığımız şey gözde büyütülecek bir durum değilmiş. Maddi anlamda çok çok büyük paralar harcamıyorsunuz. Zaten çadırda kalıyorsunuz, kendi yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Hatta bazen İstanbul'da bir günde harcadığımız paradan çok daha az para harcıyorduk. Gezmek isteyen herkes yollara düşsün. Bisikletle, yürüyerek ya da motosikletle. Gezmek güzel bir şey. Uzun bir yolculuktan sonra vatana geldik. Burada arkadaşlarımız, dostlarımız, ailemiz bekliyordu zaten. Güzel vakit geçiriyoruz, şu an keyfini çıkartıyoruz."

Erman Balkın ise yaklaşık 15 yıldır motosiklet kullandığını belirtti.

Yolculuğun her şeyden önce başlı başına bir macera olduğunu vurgulayan Balkın, ''Yolda kendinizi tanıma konusunda çok şansınız oluyor. Sorunlarla karşılaşıyorsunuz ama bunları çözüyorsunuz. Bu sorunlar hep size bir şey katıyor.'' dedi.

Balkın, keyifli bir yolculuk geçirdiklerini anlatarak, ''Yolculuğumuz bittiğinde birbirimize sarıldık. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Yolda olmak, gezmek güzel. İnsana güzel şeyler katıyor." ifadelerini kullandı.