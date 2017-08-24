Güney Asya'da muson yağışlarının yol açtığı seller

PATNA (AA) - Güney Asya'da Hint alt kıtasının doğusunda etkili olan Muson yağışlarının yol açtığı sellerde yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan ve Bangladeş'in kuzeyi ve Nepal'in güneyindeki sellerde 950'den fazla kişinin öldüğü, 40 milyona yakın kişinin yerinden olduğu bildirildi.
Himalayalar'ın güney eteklerini kateden bir hat boyunca meydana gelen seller, toprak kaymalarına yol açtı, altyapıya hasar verdi.
Sellerde binlerce konut ve iş yeri ile büyük miktarda tarımsal ürün zarar gördü.
Hindistan'ın kuzey eyaletleri Bihar, Utar Pradeş, Batı Bengal ve Assam eyaletleri sellerde an fazla zarar gören yerler oldu.
Güney Asya'da haziran ve eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük sel felaketlerine yol açıyor.