Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Güney Asya'da muson yağışlarının yol açtığı seller

- Hindistan ve Bangladeş'in kuzeyi ve Nepal'in güneyinde etkili olan sellerde en az 950 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya'da muson yağışlarının yol açtığı seller

PATNA (AA) - Güney Asya'da Hint alt kıtasının doğusunda etkili olan Muson yağışlarının yol açtığı sellerde yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan ve Bangladeş'in kuzeyi ve Nepal'in güneyindeki sellerde 950'den fazla kişinin öldüğü, 40 milyona yakın kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Himalayalar'ın güney eteklerini kateden bir hat boyunca meydana gelen seller, toprak kaymalarına yol açtı, altyapıya hasar verdi.

Sellerde binlerce konut ve iş yeri ile büyük miktarda tarımsal ürün zarar gördü.

Hindistan'ın kuzey eyaletleri Bihar, Utar Pradeş, Batı Bengal ve Assam eyaletleri sellerde an fazla zarar gören yerler oldu.

Güney Asya'da haziran ve eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük sel felaketlerine yol açıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BangladeşHindistanMuson YağışlarıNepalSel Felaketi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5