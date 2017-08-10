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Güney Çin Denizi'nde ABD savaş gemisi

- ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Çin'in yapay adasının yakınlarında seyretti

Güney Çin Denizi'nde ABD savaş gemisi

MANILA (AA) - Filipinli bir yetkili, ABD'ye ait savaş gemisinin Çin'in yapay bir adasının yakınlarında seyrettiğini bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir donanma yetkilisi yaptığı açıklamada, ABD'ye ait USS John S. McCain savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde yer alan Çin'in yapay Mischief Resif'i yakınlarında seyrettiğini belirtti.

Olay sırasında yakınlarda Çin gemilerinin de bulunduğunu aktaran yetkili, Çin gemilerinden ABD'ye ait destroyere bölgeyi terk etme çağrısı yapılıp yapılmadığını bilmediğini ifade etti.

Öte yandan Filipinli bir güvenlik yetkilisi, ABD'li yetkililerin Filipinler ordusuna, Çin'in tartışmalı sulardaki toprak iddialarına meydan okuyacağını bildirdiğini ancak operasyonda Filipinler güçlerinin yer almadığını kaydetti.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
FilipinlerGüney Çin Denizi
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