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Güney Ege için fırtına uyarısı

ANTALYA (AA) - Güney Ege'de fırtına beklendiği bildirildi.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75...

Güney Ege için fırtına uyarısı

ANTALYA (AA) - Güney Ege'de fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, açıklarda ise yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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Batı AktenizFırtınaMeteorolojik
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