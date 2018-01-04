Güney Ege için fırtına uyarısı ANTALYA (AA) - Güney Ege'de fırtına beklendiği bildirildi.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75...

04 Ocak 2018 Perşembe 21:40