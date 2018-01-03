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Güney Ege'de yasa dışı geçişe izin verilmedi

- Ülkelerindeki iç karışıklık ya da ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle daha iyi bir yaşam ümidiyle Avrupa'ya geçmeye çalışan kaçakların umuda yolculuğu 2017 yılında hem denizden hem de karadan hız kesmeden devam etti - Geçen yıl Güney Ege'de denizde ve karada kaçak geçişlerin engellenmesi için Sahil Güvenlik, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Türk ve yabancı uyruklu 4 bin 470 göçmen ile 105 organizatör Yunanistan adalarına kaçmak isterken yakalandı

Güney Ege'de yasa dışı geçişe izin verilmedi

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Güney Ege açıklarında ve karada kaçak geçişlerin engellenmesi ve yeni faciaların yaşanmamasına yönelik çalışmalarda, Türk ve yabancı uyruklu 4 bin 470 kaçak ile 105 organizatör, sahil güvenlik, polis ve jandarma ekipleri tarafından Yunanistan adalarına geçiş yapmak isterken yakalandı.

Güvenlik güçleri, 2017 yılında Güney Ege'de gerek denizden ve gerekse karada kaçak geçişlerin engellenmesi için başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Alınan tedbirlerle havadan ve karadan tüm hareket alanları daralan kaçakların lastik bot ve sürat tekneleriyle Ege Denizi'ni aşıp Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları bilgisine ulaşan Muğla'da görevli polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri özverili şekilde çalışma yürüttü.

İç karışıklık ya da savaşın olduğu ülkelerden kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların en yoğun kullandığı güzergahlar arasındaki Güney Ege'de alınan yoğun önlemler 2018 yılında da devam ediyor.

Türkiye'ye geldikten sonra irtibata geçtikleri "göçmen kaçakçıları" tarafından çeşitli vaatlerle Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen kaçakların ilk durağı, deniz kıyısındaki ormanlık araziler ile kıyılar oluyor.

Rahat gizlendikleri için bu bölgeleri tercih eden kaçaklar, lastik botlarla Ege Denizi'ni aşıp Yunanistan'ın İstanköy (Kos) ve Sömbeki (Simi) adalarına geçmek için bölgede saklanıyor. Umuda yolculuğa kişi başı bin-bin 500 dolar ödeyerek başlayan göçmenlerden bazıları, Avrupa'da yeni yaşam kurma hayaline kavuşamadan hayatını kaybediyor.

Kaçak geçişlerin engellenmesi ve yeni faciaların yaşanmaması için jandarma, polis ve sahil güvenlik Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgelerde sürekli denetim yapıyor.

İstanköy Adası'na yakınlığı nedeniyle kaçakların özellikle tercih ettiği Bodrum ilçesinin Akyarlar Mahallesinde gündüz ve gece saatlerinde jandarma ekipleri araçları sık sık kontrol ediyor, bölgede sürekli devriye gezen güvenlik güçleri, ormanlık alanlarda arama-tarama faaliyeti yürütüyor.

Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz, Fethiye-Seydikemer kara yollarında polis ve jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamaları yapılırken çok sayıda araç ve kişi denetleniyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris Güney Görev Grup Komutanlığı ekipleri de Fethiye'den Bodrum'a kadar olan sahada teknelerle denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, şüphelendikleri tekneleri durdurarak arama yapıyor.

Sahil güvenlik ekipleri, birçok alanda sahil güvenlik botlarını sabit şekilde bekleterek kaçak geçişlerin ve boğulma olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

- 4 bin 470 kaçak ile 105 organizatör yakalandı

Muğla ve ilçelerinde 2017 yılında yürütülen 157 ayrı operasyonda aralarında FETÖ terör örgütün sözde yetkililerinin de 198 kişi ile Suriye, Myanmar, Afganistan, Pakistan, Filistin ve Irak uyruklu 4 bin 272 kaçak yakalanırken, bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla 105 organizatör de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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