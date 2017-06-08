Güney Ege'de yasa dışı geçişe izin yok

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - İç karışıklık ya da savaşın olduğu ülkelerden kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların son aylarda en yoğun kullandığı güzergahlar arasındaki Güney Ege'de alınan yoğun önlemler devam ediyor.

Türkiye'ye geldikten sonra irtibata geçtikleri "göçmen kaçakçıları" tarafından çeşitli vaatlerle Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen kaçakların ilk durağı, deniz kıyısındaki ormanlık araziler ile kıyılar oluyor.

Rahat gizlendikleri için bu bölgeleri tercih eden kaçaklar, lastik botlarla Ege Denizi'ni aşıp Yunanistan'ın İstanköy (Kos) ve Sömbeki (Simi) adalarına geçmek için bölgede saklanıyor. Umuda yolculuğa kişi başı bin-bin 500 dolar ödeyerek başlayan kaçaklardan bazıları, Avrupa'da yeni yaşam kurma hayaline kavuşamadan hayatını kaybediyor.

Kaçak geçişlerin engellenmesi ve yeni faciaların yaşanmaması için jandarma, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgelerde sürekli denetim yapıyor.

İstanköy Adası'na yakınlığı nedeniyle kaçakların özellikle tercih ettiği Bodrum ilçesinin Akyarlar Mahallesi'nde gündüz ve gece saatlerinde jandarma ekipleri araçları sık sık kontrol ediyor, bölgede sürekli devriye gezen güvenlik güçleri, ormanlık alanlarda arama-tarama faaliyeti yürütüyor.

Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz, Fethiye-Seydikemer karayollarında polis ve jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamaları yapılırken çok sayıda araç ve kişi denetleniyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris Güney Görev Grup Komutanlığı ekipleri de Fethiye'den Bodrum'a kadar olan sahada teknelerle denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, şüphelendikleri tekneleri durdurarak arama yapıyor.

Sahil güvenlik ekipleri, birçok alanda sahil güvenlik botlarını sabit şekilde bekleterek kaçak geçişlerin ve boğulma olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

Muğla ve ilçelerinde mayıs ayında yürütülen çalışmalarda 33 kişi yakalanırken 24 organizatör tutuklandı, kaçak geçişlerde kullanılan 10 tekneye el konuldu. Bölgede bu yıl bin 40 kaçak yakalanırken gözaltına alınan 33 organizatörden 24'ü tutuklandı.

Geçen yıl aynı dönemde ise bölgede sahil güvenlik ekipleri tarafından bin 109 kişi yakalanmıştı.

- "Ekipler 24 saat devriye görevi yapıyor"

Muğla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerini ekonomik sorunlar veya siyasi baskılar nedeniyle terk eden kaçakların, daha cazip yaşama kavuşma hayali ile bu yola başvurduğunu söyledi.

Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı Bodrum, Marmaris, Datça ve Dalaman'daki ekiplerin öncelikle insan yaşamı için çalıştığını belirten Çiçek, bunun yanı sıra jandarma ve polis ekiplerinin de karayolu güzergahlarında oluşturdukları yol uygulama noktalarında 24 saat görev yaptıklarını anlattı.

Ekiplerin kontrollerdeki ilk amaçlarının bölgedeki kaçakların sağ kurtarılması olduğunu vurgulayan Çiçek, bunun için de denizden, karadan ve havadan var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Bölgeye genellikle Suriye, Myanmar, Afganistan, Filistin ve Irak gibi ülkelerden kaçakların geldiğine işaret eden Çiçek, "Muğla ve ilçelerinde karada, sahillerinde ve açıklarında güvenlik güçlerimizin sıkı denetimleri ile kaçak geçişlere asla izin vermeyeceğiz. Özellikle son günlerde polis ekiplerimiz yaptıkları yol uygulamalarında kaçakları minibüslerde yakalıyor. Bu insanlar daha denize ulaşmadan yakalarsak böyle yaşanacak olumsuzlukların da önüne geçmiş oluyoruz." diye konuştu.

Vali Çiçek, son dönemde FETÖ mensuplarının da kaçak geçişler için Muğla'nın kıyı kesimlerine gelmeye başladığını anlatarak, "Bunun için güvenlik kuvvetlerimizin tüm birimleri çok hassas çalışma yürütüyor. Hiçbir şekilde terör örgütü üyelerininin ülkemizden kaçışına izin vermeyeceğiz. Bu konuda titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.