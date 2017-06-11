Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Lübnan ordusuna 15 milyon avro yardım

BEYRUT (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Lübnan Savunma Bakanlığına 15 milyon avro yardım yapacağı açıklandı.

Lübnan'ın resmi haber ajansında (NNA) yer alan habere göre Lübnan Savunma Bakanı Yakup Sarraf, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı resmi ziyarette Rum yöneticiler ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin üzerinde durulduğu, iki ülke arasındaki ilişkiler ve son imzalanan askeri işbirliği anlaşması konularının konuşulduğu belirtildi.

Bakan Sarraf'ın, Rum mevkidaşı Demetris Eliades ile iki ülke arasında imzalanan ve Lübnan ordusuna 15 milyon avro askeri yardımı içeren anlaşmanın ayrıntılarını görüştüğü aktarıldı.

Lübnanlı Bakan Sarraf, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Tarım Bakanı Nikos Kuyalis ile yaptığı görüşmede ise iki ülke arasında orman yangınlarının söndürülmesi konusunda işbirliği kararının alındığı ifade edildi.

Öte yandan Akdeniz'de doğalgaz arama ve çıkarma çalışmaları devam eden Lübnan'ın bu konuda işbirliği yapmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeleri devam ediyor.