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Güney Kore Devlet Başkanı Hindistan'da

- Güney Kore ve Hindistan arasında 2030 yılına kadar ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkartma hedefiyle ekonomik iş birliği konusunda mutabakat zaptı imzalandı

Güney Kore Devlet Başkanı Hindistan'da

ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikili ticareti 2030'a kadar 50 milyar dolara yükseltme hedefi koydu.

Yonhap'ın haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Başbakan Modi ile bir araya geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Başbakan Modi ile iki ülke arasındaki iş birliğini artırma konusunu ele aldıklarını ifade etti. Mevcut durumda 20 milyar dolar olan ticaret hacminin 2030'a kadar 50 milyar dolara çıkarılması hedefini koyan Moon ve Modi'nin, ekonomik iş birliği konusunda mutabakat zaptı imzaladıkları kaydedildi.

Moon ve Modi'nin ayrıca Kore Yarımadası ve bölgede barışın tesisi için ortak çabalarını hızlandırma konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un Modi'yi ülkesine davet ettiği bildirildi.



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Anahtar Kelimeler:
Güney KoreHindistanIş Birliği
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