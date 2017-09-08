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Güney Kore Devlet Başkanı Moon "THAAD kararını" savundu

- Moon: "Gerek hükümetimizin gerekse de uluslararası toplumun uyarlarını hiçe sayan Kuzey Kore, üst üste yaptığı güdümlü füze denemelerinin ardından 6'ncı nükleer denemesini de gerçekleştirmiştir. Bu sebeple hükümetimiz, Kore Yarımadası'nda olası bir savaşı önlemek ve halkımızın güvenliğini sağlamak üzere THAAD sisteminin geçici kurulumunu daha fazla ertelememeye karar vermiştir"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon

ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, hükümetin, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) kurulumunu tamamlaması kararını savundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Moon, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin son nükleer ve füze denemelerinin ardından füze savunma sisteminin kurulumunun sonuçlandırılması kararının kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Moon Jae-in, "Gerek hükümetimizin gerekse de uluslararası toplumun uyarlarını hiçe sayan Kuzey Kore, üst üste yaptığı güdümlü füze denemelerinin ardından 6'ncı nükleer denemesini de gerçekleştirmiştir. Bu durum ülkemizin güvenlik durumunu tamamıyla değiştirmiştir. Bu sebeple hükümetimiz, Kore Yarımadası'nda olası bir savaşı önlemek ve halkımızın güvenliğini sağlamak üzere THAAD sisteminin geçici kurulumunu daha fazla ertelememeye karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Moon, ülkenin güneydoğusundaki Seongju vilayetinde konuşlandırılan sistemin geçici nitelikte olduğunu ve gelecekte farklı kararlar alınabileceğini de söyledi.

Tipik olarak 6 fırlatma platformu, 48 önleyici ve birer ateş kontrol, haberleşme ve radar ünitelerinden oluşan THAAD biriminin 2 platformu ve diğer unsurları, geçen yıl varılan anlaşma kapsamında mart ayından itibaren ülkeye yerleştirilmeye başlanmıştı.

Ancak Moon Jae-in'in mayıs ayında göreve geldikten sonra "sistemin bazı ilave parçalarının Güney Kore Meclisinin bilgisi dışında üsse yerleştirildiği" iddiaları üzerine yeni hükümet kurulumu durdurmuş ve kurulumun tamamlanmasına karar verilmeden önce sisteme dair ayrıntılı bir çevre etki değerlendirmesi yapılmasını talep etmişti. Ancak Kuzey Kore'nin temmuz ayında yaptığı kıtalararası balistik füze denemelerinin ardından Moon yönetimi, kurulumun ivedilikle tamamlanması yönünde tavır almıştı.

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ABDBölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD)Güney KoreGüney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-inKuzey Kore
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