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Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan orduya "nükleer teyakkuz" uyarısı

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, orduya Kuzey Kore'den gelebilecek nükleer tehdidine anında karşılık verebilecek yapılanmayı oluşturma talimatı verdiği bildirildi.Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre,...

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan orduya

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, orduya Kuzey Kore'den gelebilecek nükleer tehdidine anında karşılık verebilecek yapılanmayı oluşturma talimatı verdiği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Moon, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir nükleer provokasyona karşı derhal saldırı durumuna geçebilecek askeri teşkilatlanma için reform talimatı verdiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin nükleer başlıklı kıtalar arası balistik füze geliştirmesi ihtimalinin kendileri açısından "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Moon, bu "sınırın aşılması" ihtimaline karşı "teyakkuzda olunmasını" istedi.

Moon, mayıs ayında göreve başlamasından bu yana Kuzey Kore ile gerginliklerin barışçı yollardan çözümü yönünde mesajlar vermişti. Moon'un, bu talimatının ardından Güney Kore'nin nükleer silahlar da dahil, daha güçlü bir silah kapasitesi edinmek için müttefiki ABD'den yardım isteyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Kuzey Kore yönetimi Moon'un yeni tavrını "samimiyetsiz" olarak niteledi. Parti yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yer alan imzasız yorumda "İplerini elinde tutanlar bile buna cesaret edemiyorken Güney Kore liderinin kırmızı çizgiden söz etmesi haddini bilmezlikten başka bir şey değil." ifadeleri yer aldı.

Pyongyang yönetimi, Güney Kore devletini "ABD'nin kuklası" olmakla itham ediyor.

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Güney KoreGüney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-inKırmızı çizgiKuzey KoreNükleer Silahlar
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