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Güney Kore iktidar partisinden toplu istifa

- İktidardaki Saenuri Partisi, 29 milletvekilinin istifasının ardından parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

Güney Kore iktidar partisinden toplu istifa

SEUL (AA) - Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalının ardından iktidardaki Saenuri Partisinden 29 milletvekili istifa etti.

İktidar partisinden istifa eden 29 milletvekili, 24 Ocak'ta "Reform için Yeni Muhafazakar Parti" adıyla yeni bir parti kuracaklarını açıkladı.

Saenuri'den ay başında ayrılan milletvekili Kim Yong-tae de yeni kurulacak bu partiye katılacağını belirtti.

Toplu istifanın ardından Saenuri'nin parlamentodaki sandalye sayısı 99'a indi ve iktidar partisi, 121 sandalyesi olan Demokrat Parti'nin gerisine düştü.

Yonhap ajansına göre, gruptan yapılan açıklamada, "Park destekçileri, muhafazakarlığın gerçek değerlerini unutmuş ve sonuç olarak insanların güvenini kaybetmiştir." ifadesine yer verildi.

Yeni parti, Saenuri ve Park yönetimine inancını yitirmiş muhafazakar seçmeni kazanmayı hedefliyor.

Güney Kore Parlamentosu, ülkede patlak veren Choi skandalının ardından 9 Aralık'ta, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Mahkeme Park'ın aleyhine karar verirse Aralık 2017'de yapılması planlanan seçim için yeni tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin devlet başkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.



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IstifaReform Için Yeni Muhafazakar PartiSaenuri Partisi
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