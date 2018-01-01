Güney Kore Kuzey'in

ANKARA (AA) - Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderebileceklerine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Yonhap Ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Park Soo-hyun, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin, olimpiyatlara heyet gönderme yönündeki istekliliğini ifade etmiş olmasından ve Koreler arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini kabul ederek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduğunu belirtmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Park, "Oyunların başarılı lansmanı sadece Kore yarımadasında değil aynı zamanda Doğu Asya ve dünyanın geri kalanında istikrara katkı sağlayacaktır." dedi.

2018 PyeongChang Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Lee Hee-beom da Kuzey Kore'nin Olimpiyat oyunlarında yer alma konusunda isteğini göstermesini "olumlu bir işaret" olarak nitelendirerek, bu tutumun, "Yılbaşı Günü hediyesine" benzer olduğunu kaydetti.

Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Kore yarımadasında askeri gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini belirtmişti.

Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

"Güney Kore'de düzenlenecek Kış Oyunları, ülke için iyi bir fırsat olacaktır. Kış Olimpiyatlarının başarılı olmasını diliyoruz. Heyet gönderilmesi dahil çeşitli adımlar atmaya hazırız." diyen Kim, bu amaçla iki Kore'den yetkililerin acilen buluşabileceklerini söylemişti.