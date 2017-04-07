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Güney Kore sınıra İHA yerleştirecek

SEUL (AA) - Güney Kore, Kuzey Kore ordusunun eylemlerinin daha iyi gözlemlenebilmesi için sınıra yakın bölgeye insansız hava aracı (İHA) yerleştirileceğini açıkladı.Yonhap ajansının savunma yetkililerine dayandırdığı haberde, Güney Kore...

Güney Kore sınıra İHA yerleştirecek

SEUL (AA) - Güney Kore, Kuzey Kore ordusunun eylemlerinin daha iyi gözlemlenebilmesi için sınıra yakın bölgeye insansız hava aracı (İHA) yerleştirileceğini açıkladı.

Yonhap ajansının savunma yetkililerine dayandırdığı haberde, Güney Kore ordusu tarafından Kuzey Kore'nin askeri eylemlerinin daha yakından takibi için yaklaşık 10 İHA'nın sınıra yakın bölgedeki Deniz Piyade Teşkilatına konuşlandıracağı kaydedildi.

Yakın zamanda yerleştirilmesi planlanan İHA'ların 10 kilometreye kadar mesafedeki objeleri izleme özelliğinin olduğu belirtildi.

Haberde, 2021 yılına kadar 20 İHA'nın daha sınıra konuşlandırılmak üzere tahsis edileceği ifade edildi.



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Güney Koreİnsansız Hava AracıKuzey Kore
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