Güney Kore sularında kurtarılan Kuzey Koreliler

ANKARA (AA) - Güney Kore, Koreler arası deniz sınırının güneyinde kurtardığı Kuzey Kore vatandaşını ülkesine teslim etti.

Yonhap ajansının Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Güney Kore'nin, geçen hafta kazara Koreler arası fiili deniz sınırına sürüklenirken kurtardığı kişiyi Kuzey Kore'ye teslim ettiği bildirildi.

Güney Kore'nin Sarı Deniz'deki Daecheongdo Adası yakınlarında geçen pazar günü kurtarılan 30'lu yaşlardaki Kuzey Korelinin, Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünden ülkesine geri gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, teslim sırasında Kuzey Kore'nin herhangi bir özel tepki göstermediği belirtildi.

Yapılan soruşturmada, Kuzey Koreli kişinin, Güney Kore karasularına yanlışlıkla sürüklendiği esnada, Kuzey Kore'nin iki ülke sınırı yakınlarındaki batı kıyısında istiridye topladığını ve evine dönmek istediğini belirttiği aktarıldı.



Seul hükümetinin, başta, vatandaşını direkt yoldan ülkesine iade etmek için Kuzey Kore'yi bilgilendirmeye çalıştığı ancak yapılan ilk çağrıya yanıt verilmemesinin ardından bu kişiyi, Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı aracılığıyla gönderdiği kaydedildi.

- Ülkesinden kaçan genç kurtarıldı

Öte yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Koreli bir gencin deniz sınırını geçerek ülke sularına girdiği bildirildi.

Yonhap ajansının söz konusu açıklamaya dayandırdığı haberinde, 20'li yaşlarındaki gencin, iki ülkenin Sarı Deniz'deki deniz sınırı yakınlarındaki Gyodong Adası'nda bulunduğu belirtildi.

Askeri kaynaklar, Güney Kore deniz piyadelerinin sınır bölgesini izlerken, ülke tarafına geçen kişiyi fark ettiğini ve yardımına koştuğunu kaydetti.

Başlatılan soruşturmada, Kuzey Koreli gencin nasıl deniz sınırından geçerek güney kısmına geldiğinin ve ülkesinden neden kaçtığının araştırıldığı bildirildi.