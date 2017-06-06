Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Güney Kore THAAD'nin çevreye etkisi araştıracak

ANKARA (AA) - Güney Kore'de Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi unsurlarının halihazırda devam eden konuşlandırılmasının, yapılacak yeni çevresel etki değerlendirmesi nedeniyle gecikebileceği bildirildi.Yonhap ajansının...

Güney Kore THAAD'nin çevreye etkisi araştıracak

ANKARA (AA) - Güney Kore'de Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi unsurlarının halihazırda devam eden konuşlandırılmasının, yapılacak yeni çevresel etki değerlendirmesi nedeniyle gecikebileceği bildirildi.

Yonhap ajansının Savunma Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Bakanlık, THAAD ile ilgili kapsamlı bir çevresel etki değerlendirmesi hazırlıklarına başladı.

Yetkili, çevresel etki değerlendirme sürecinin THAAD'nin faaliyete geçmesini kaçınılmaz olarak geciktireceğini belirtti.

Değerlendirmenin, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in konuşlandırılması tamamen bittiğinde THAAD'nin çevre üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmasını istemesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

Devlet Başkanlığından geçen ay sonunda yapılan açıklamada, THAAD kapsamında Seul yönetiminden izin alınmadan kurulduğu anlaşılan dört füze fırlatma platformu hakkında devlet başkanının talimatıyla özel bir soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

Söz konusu platformların THAAD kapsamında Seul yönetiminin bilgisi dahilinde kurulan iki üniteye ek olarak ülkeye sokulduğu kaydedilmişti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Yoon Young-chan, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, "Başkan Moon, dört ilave füze platformunun ülkeye nasıl sokulduğu, bu kararı kimin aldığı, kararın neden halka açıklanmadığı ve neden yeni yönetimin bugüne kadar konu hakkında bilgilendirilmediğinin açıklığa kavuşturulması için talimat verdi." demişti.

THAAD sisteminin kurulumuna nisan ayından başlanmış, Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'nin yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) SistemiÇevresel Etki Değerlendirmesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5