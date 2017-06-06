Güney Kore THAAD'nin çevreye etkisi araştıracak

ANKARA (AA) - Güney Kore'de Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi unsurlarının halihazırda devam eden konuşlandırılmasının, yapılacak yeni çevresel etki değerlendirmesi nedeniyle gecikebileceği bildirildi.

Yonhap ajansının Savunma Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Bakanlık, THAAD ile ilgili kapsamlı bir çevresel etki değerlendirmesi hazırlıklarına başladı.

Yetkili, çevresel etki değerlendirme sürecinin THAAD'nin faaliyete geçmesini kaçınılmaz olarak geciktireceğini belirtti.

Değerlendirmenin, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in konuşlandırılması tamamen bittiğinde THAAD'nin çevre üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmasını istemesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

Devlet Başkanlığından geçen ay sonunda yapılan açıklamada, THAAD kapsamında Seul yönetiminden izin alınmadan kurulduğu anlaşılan dört füze fırlatma platformu hakkında devlet başkanının talimatıyla özel bir soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

Söz konusu platformların THAAD kapsamında Seul yönetiminin bilgisi dahilinde kurulan iki üniteye ek olarak ülkeye sokulduğu kaydedilmişti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Yoon Young-chan, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, "Başkan Moon, dört ilave füze platformunun ülkeye nasıl sokulduğu, bu kararı kimin aldığı, kararın neden halka açıklanmadığı ve neden yeni yönetimin bugüne kadar konu hakkında bilgilendirilmediğinin açıklığa kavuşturulması için talimat verdi." demişti.

THAAD sisteminin kurulumuna nisan ayından başlanmış, Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'nin yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı.



