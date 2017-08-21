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Güney Kore ve ABD'den ortak askeri tatbikat

ANKARA (AA) - Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin art arda kıtalar arası balistik füze denemelerinde bulunmasının ardından ilk büyük çaplı ortak askeri tatbikatını yapıyor. Yonhap haber ajansının haberine göre, "Ulchi Özgürlük Koruyucusu"...

Güney Kore ve ABD'den ortak askeri tatbikat

ANKARA (AA) - Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin art arda kıtalar arası balistik füze denemelerinde bulunmasının ardından ilk büyük çaplı ortak askeri tatbikatını yapıyor.

Yonhap haber ajansının haberine göre, "Ulchi Özgürlük Koruyucusu" (Ulchi Freedom Guardian) adı verilen ABD-Güney Kore tatbikatı, "en uygun caydırma stratejisiyle" perşembe gününe kadar devam edecek.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, tatbikata 50 bin civarında askerin katılacağını açıklarken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da tatbikatta 17 bin 500 ABD askerinin yer alacağını belirtti.

Tatbikata, Birleşmiş Milletler Komutanlığına (UNC) üye Avustralya, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Yeni Zelanda, Hollanda ve İngiltere askerleri de katılıyor.

Bu yılki tatbikatı, öncekilerden farklı olarak ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris, ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Füze Savunma Ajansı Direktörü Korgeneral Samuel Greaves'in bizzat izleyeceği kaydedildi.

- Moon'dan Kuzey Kore'ye çağrı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, tatbikatın tamamen savunma amaçlı olduğunu vurgulayarak Kuzey Kore'ye tatbikatı provokasyon bahanesi olarak kullanmama çağrısı yaptı.

Ulchi tatbikatının her yıl yapıldığına ve Kore yarımadasında gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetlerinin olmadığına dikkati çeken Moon, "Ulchi tatbikatı, insanlarımızın canını ve malını korumak için savunma hazırlıklarını kontrol etmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kapılarının Kuzey Kore ile diyaloğa her zaman açık olduğunu söyleyen Moon, Kuzey'den gelecek herhangi bir provokasyona karşı koyulması için hükümete ve orduya talimat verdiğini kaydetti.

Güney Kore ve ABD'nin geçen yıl 22 Ağustos'ta başlattığı 12 günlük tatbikata 50 bini Güney Kore'den, 25 bini ABD'den toplam 75 bin asker katılmış, tatbikat büyük ölçüde bilgisayar simülasyonu destekli olmuştu.


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ABDGüney KoreTatbikat
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