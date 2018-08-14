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Güney Kore'de 20 bin BMW'ye yasak

- Geri çağrılan 20 bin BMW aracın trafiğe çıkması yasaklandı

Güney Kore'de 20 bin BMW'ye yasak

SEUL (AA) - Güney Kore'de 20 binden fazla BMW marka aracın trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Ulaştırma Bakanlığı, ülkede geri çağrılan yaklaşık 20 bin BMW marka aracın kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Bu yıl motor arızalarından kaynaklı 40 BMW aracın yanması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Bakanlık, geri çağrılan araçların en kısa sürede kontrolden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yarın başlanacak uygulama ile araçlarını kontrole götürmeyenlerin olası yangınlardan sorumlu tutulacağı ve yasağa uymayanların bir yıla kadar hapis cezası alacağı bildirildi.

BMW ise Güney Kore'deki araçlarda yaşanan problemin diğer ülkelerde yaşanmadığını ve sorunun üzerinde çalışıldığını açıkladı.

BMW, Güney Kore'de geçen yıl 42 modelde yaklaşık 106 bin aracı geri çağırmıştı.


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YasakBMWGüney Kore
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