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Güney Kore'de 95 yaşındaki iş adamına 4 yıl hapis cezası

- Ülkenin en büyük şirketler grubundan Lotte Holding'in kurucusu Şin yolsuzluktan yargılandığı davada 4 yıl hapis, 3,24 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

Güney Kore'de 95 yaşındaki iş adamına 4 yıl hapis cezası

ANKARA (AA) - Güney Kore'de ülkenin en büyük şirketler grubundan Lotte Holding'in 95 yaşındaki kurucusu Şin Kyuk-ho'ya yolsuzluktan 4 yıl hapis cezası verildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul'de görülen davada mahkeme, Şin'i 4 yıl, oğlu ve varisi Şin Dong-bin'i 20 ay, kızı Şin Young-ja'yı da 2 yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme, oğlu ve varisi Şin Dong-bin'in cezasını ertelerken, 95 yaşındaki demans hastası iş adamının sağlık sorunları nedeniyle özgür kalmasına izin verdi. Mahkeme ayrıca büyük oğlu Şin Dong-joo'yu suçsuz buldu.

Baba Şin'in ayrıca 3,24 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Şin ailesinin üyeleri, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığıyla suçlanıyordu.



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Güney KoreLotte HoldingŞin Kyuk-ho
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