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Güney Kore'de ABD'nin THAAD sistemine fırlatma rampası eklemesi protesto edildi

- Polis ile göstericiler arasındaki çatışmada 6'sı polis 38 kişi yaralandı

Güney Kore'de ABD'nin THAAD sistemine fırlatma rampası eklemesi protesto edildi

SEUL (AA) - Güney Kore'de, ABD ordusunun, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemine daha fazla roket fırlatma rampası eklemesini protesto edenlerle polis arasında çatışma çıktı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir itfaiye yetkilisi, ülkenin doğusunda THAAD sisteminin konuşlu olduğu Seongju kasabasında yaklaşık 400 kişinin, ABD'nin THAAD sistemine daha fazla fırlatma rampası eklemesini protesto etmek amacıyla sistemin konuşlu olduğu bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattığını belirtti.

Yetkili, binlerce polisin protestoya müdahale etmesiyle çıkan çatışmada 6 polis ile 32 protestocunun yaralandığını söyledi.

Bu arada, aralarında fırlatma rampalarını taşıdığı düşünülen tırların da olduğu, ABD ordusuna ait birçok araç THAAD sisteminin konuşlu olduğu bölgeye doğru gidiyor.

Washington ve Seul yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD sisteminin kurulumuna Seongju kasabasındaki golf sahasına 26 Nisan'da başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KoreTHAAD
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