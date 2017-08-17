ANKARA (AA) - Güney Kore'de "böcek ilaçlı" yumurtaya rastlanan çiftlik sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Tarım, Gıda ve Yerel İşler Bakanlığı, ülkede son olarak 23 çiftlikte daha böcek ilaçlı yumurta tespit edildiğini, böylece söz konusu yumurtalara rastlanan çiftlik sayısının 29 olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, çiftliklerden beşinden elde edilen bazı yumurtalarda tavuk çiftliklerinde hayvanlar üzerinde kullanılması yasak, pire, bit ve keneleri yok etmek için kullanılan fibronil maddesinin, 18 çiftlikte de yumurtalarda çeşitli tarım mahsullerinde yararlanılan bifetrin adlı maddenin ve diğer böcek ilaçlarının kullanıldığını belirlendi.

Ülkede ilk olarak önceki gün başkent Seul'ün doğusundaki Namyangju'da 80 bin tavuğun bulunduğu bir çiftlikte bazı yumurtalarda fipronil tespit edildiğini açıklanmış, Tarım, Gıda ve Yerel İşler Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturmanın yürütülebilmesi için ülkede 3 binden fazla tavuğun bulunduğu çiftliklerde yumurta üretimini yasaklamıştı.

Böcek ilaçlı yumurtaların tüketiciye ulaşmadığından emin olmak için yerel dükkanlar ve süpermarketlerde yumurta satışını geçici olarak durduran hükümet, dün kontrolden geçen yumurtaların satışına cuma gününden itibaren devam edileceğini duyurmuştu.

Avrupa'yı sarsan yasaklı fipronil maddesini içeren yumurtalarla ilgili Almanya, Belçika ve Hollanda'da ortaya çıkan skandal diğer AB üyesi devletlere yayılmıştı.



Skandalın merkezindeki fipronilin, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan bir böcek ilacı olmasına rağmen AB'de, insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi kümes hayvanlarında kullanılması yasak.



Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.





